Украина уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге по с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны", - сказал он.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в течение месяца-трех Вооруженные силы Украины должны получить оружие, которое западные партнеры решили отправить в Украину.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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