Данилов заявил, что западной помощи недостаточно для установления паритета с россиянами
Западной помощи все еще недостаточно, чтобы установить паритет с россиянами в тяжелом вооружении.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире львовского ТВ.
Другие заявления Данилова приводит Фейсбук органа.
- Сегодня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, проговаривалась ситуация по всему фронту. Самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая – у Изюма.
- Войска РФ со Змеиного выбила наша тяжелая артиллерия. Это стратегически важный для нас объект, оттуда россиянами велось наблюдение за Одесской областью и Приднестровьем.
- Ракетные обстрелы Украины ведутся с Каспия, Крыма, территории Беларуси, России. Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Интеграция Украины в НАТО – это норма Конституции, другого варианта у нас нет.
- Вчера завершилась проверка Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей относительно угрозы Беларуси.
Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.
Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.
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