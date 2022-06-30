Западной помощи все еще недостаточно, чтобы установить паритет с россиянами в тяжелом вооружении.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире львовского ТВ.

Другие заявления Данилова приводит Фейсбук органа.

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