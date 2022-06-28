Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент этой страны Дмитрий Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. Причина - попытки Украины вернуть Крым и "разное понимание статуса регионов" Россией и Украиной.

"Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев в интервью "Аргументам и фактам".

В этом контексте замглавы Совбеза РФ считает, что вступление в Альянс Финляндии и Швеции "ничем не грозит".

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них", - заявил Медведев.

На это Медведеву ответил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что Крым - украинская территория и обязательно будет деоккупирован.



"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу", - написал Данилов у себя Twitter.



Подписался секретарь СНБО: "без уважения, Алексей Данилов".

Скриншот: Twitter/Oleksiy Danilov

Ранее Медведев заявил, что основная цель войны РФ в Украине - "защитить граждан Донбасса", также есть и другие цели - "денацификация и демилитаризация".

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