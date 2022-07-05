Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль прекратит войну в Украине, если все страны мира без исключения введут одновременно антироссийские санкции.

Об этом он заявил, выступая на ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

"Если все санкции, которые вводит ЕС, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну", - сказал Зеленский.

Напомним, ЕС может согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

Также мы писали о том, что Зеленский заявил G7, что хочет окончания войны до наступления зимы.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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