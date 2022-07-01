Евросоюз может прописать в новом пакете антироссийских санкций откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, которые позволят его разблокировать.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, один из чиновников заявил, что официальные лица обеспокоены тем, что "Литву могут фактически попросить предоставить исключения для запрещенных российских товаров", направляющихся в Калининград.

Вместе с тем, о том, что Евросоюз изменил позицию по вопросу транзита в Калининград пишет и немецкий журнал Der Spiegel.

Журналисты сообщают, что Германия возмущена решением Литвы ограничивать транзит грузов в Калининградскую область РФ и требует отменить эту меру. По информации источников издания, вскоре эта мера может быть отменена по просьбе Берлина, который опасается, что конфликт с РФ может продолжить эскалацию из-за спора о транзите.

Также в издании добавили, что Германия подключила к решению этого вопроса Евросоюз, который может опубликовать особое примечание к четвертому пакету санкций, который выведет транзит из-под санкций.

В Литве не желают уступать и заявляют, что запретили транзит согласно принятым правилам. В Вильнюсе считают, что Евросоюз изменил позицию именно из-за давления Германии. Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть принято до 10 июля, когда вступят в силу следующие санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет снова разрешить транзит товаров в Калининград.

Вместе с тем, Литва собирается ветировать решение Еврокомиссии.