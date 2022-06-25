Еврокомиссия хочет снова разрешить транзит товаров в Калининград - депутат Европарламента от Литвы
Еврокомиссия склоняется к тому, чтобы разрешить транзит санкционных товаров в Калининградскую область.
Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
На этой неделе в ЕС состоялось несколько заседаний по калининградскому вопросу, на которых Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию о запрете транзита и большинство государств ее поддержали.
Но потом представитель одного неназванного государства предложил пересмотреть положение о санкциях и Европейская комиссия начала дискуссии, в ходе которых уже не было единства.
В результате появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров через территорию ЕС "из России в Россию" - то есть в Калининградскую область из других частей России.
Эта информация была предоставлена Литве, через территорию которой и происходит транзит.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Ранее в Европе заявили, что не хотят блокады Калининграда и готовят разъяснение, как не нарушить санкции.
На фоне этих обсуждений вчера в Калининградской области России начались масштабные военные учения.
При том что ранее в России пригрозили Евросоюзу разблокировать транзит в Калининград "любыми способами".
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