Литва ожидает, что Россия отключит ее от региональной электросети в ответ на блокирование железнодорожных перевозок российских товаров в Калининградскую область.

А вот нападения России и военной конфронтации в связи с блокированием транзита Вильнюс не ожидает.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Reuters.

Он сказал, что Россия угрожает Литве "в дерзкой форме", но военной эскалации с РФ не предвидится.

Напомним, ранее Литва заявила о прекращении железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область.

В связи с этим, глава Роскосмоса Рогозин прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

Также сообщалось, что Патрушев анонсировал "чувствительный для жителей Литвы" ответ РФ на ограничение транзита в Калининград. Какой именно ответ он не пояснил, но в западных СМИ уже обсуждается военный вариант. Сегодня также в МИД РФ Ванонсировали "практический, а не дипломатический" ответ Литве.

Кроме того, мы писали, что в начале июня в Госдуме призвали отменить признание независимости Литвы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.