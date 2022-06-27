Литва намерена наложить вето на решение Еврокомиссии о неограниченном транзите товаров в Калининградскую область и другие части РФ через страны ЕС.

Об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс.

Он сообщил, что на этой неделе в ЕС прошло несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу недопустимости транзита в Калининград подсанкционных товаров. И

сначала большинство согласилось, но в итоге кто-то выступил "против", и итоговый документ, который сейчас готовят в ЕС, уже позволит доставлять подсанкционные товары из России в Россию (то есть, в Калининград) через территорию Литвы.

"Что нужно делать? Необходимо достучаться до Берлина, председательствующего Парижа и ЕК. Литва официально заявляет о своем несогласии, и любые поправки к регламенту без согласия COREPER (постоянных представителей ЕС - Ред.) и Совета министров недействительны и требуют вынесения вопроса на политическое обсуждение. Там Литва имеет право вето и, несомненно, будет иметь поддержку других стран ЕС против крупной и влиятельной страны", - заявил Ауштревичюс.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва продолжит ограничивать транзит в Калининград, речи о каких-либо "коридорах" быть не может.

Тем временем в Калининградской области России начались масштабные военные учения.

А Лукашенко встретился с Путиным и назвал ограничение Литвой транзита в Калининград "объявлением войны".

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