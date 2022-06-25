Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна продолжит ограничивать транзит грузов в Калининградскую область РФ и не будет идти на уступки РФ.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Литва должна применять и будет применять санкции ЕС. Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть речи о каких-либо "коридорах" в ответ на угрозы Кремля", – написал Науседа в Facebook.

Также он добавил, что обсуждал эту тему с председателем Европейской комиссии в Брюсселе Урсулой фон дер Ляйен.

По словам президента Литвы, правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы санкции не нанесли вред литовским интересам или международным соглашениям, а были болезненными для РФ.

Напомним, ранее депутат Европарламента от Литвы сообщал, что Еврокомиссия может снова разрешить транзит товаров в Калининград.

Также мы писали, что Лукашенко встретился с Путиным и назвал ограничение Литвой транзита в Калининград "объявлением войны".

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