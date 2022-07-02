Экономический конфликт Запада с Россией превратился в позиционную войну, в которой пока нет явного победителя.

Об этом пишет издание Spiegel в большом материале, посвященном истории санкционного вопроса.

Страны G7 хвалят свои беспрецедентные санкции, в то время как в Москве предсказывают, что рост цен на энергоносители приведет к нищете в большей части Европы. Явного победителя в борьбе пока нет. Россия не может долго выдержать технологическую оторванность от Запада, но в то же время Москва бьется гораздо лучше, чем предполагалось, потому что санкции Европы и США не были достаточно последовательными, отмечает

"Кремлю удалось умело отразить часть атак. Например, на запрет на поставку европейских и американских технологических товаров Путин отменил, легализовав так называемый параллельный импорт компьютеров, смартфонов или автозапчастей из третьих стран. Кремль извлек выгоду из роста мировых цен на нефть, газ и уголь, которые Запад еще и подпитывал своими угрозами бойкота", - пишет немецкое издание.

Западу пришлось развертывать санкционные пакеты в небывало короткие сроки. Это удалось только потому, что к такому повороту сюжета готовились заранее под руководством Бьерна Зейберта - координатора санкционной работы в структуре ЕС.

"В январе, за несколько недель до вторжения Путина, они закрепили основные параметры санкционного режима, который можно было адаптировать к пяти различным сценариям войны. Когда Путин направил свои войска к Киеву, планировщикам санкций в Брюсселе и Вашингтоне оставалось только нажать кнопку. Все сомнения были сметены, и пакеты были развернуты в рекордно короткие сроки", - пишет Spiegel.

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Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".