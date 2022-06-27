Сегодня в России случился дефолт по внешним обязательствам - первый более чем за 100 лет (с 1918 года). По крайней мере, так трактуют западные СМИ тот факт, что 26 июня истек последний срок, когда Россия могла рассчитаться по своим евробондам, выплатив проценты держателям бумаг в размере 100 млн долларов.

Сумма на самом деле мизерная. У России, конечно же, есть деньги, чтобы расплатиться по своим обязательствам, но она это не может сделать, так как платежи заблокированы санкциями.

"Мы имеем дело с не классическим дефолтом, где заемщик не может рассчитаться со своим долгом. Заработок на нефти и газе у России идет каждый день, и он существенно выше, чем 100 млн долларов просроченного платежа, по которому произошел дефолт.

Санкции заблокировали возможность осуществления платежей из замороженных на западе валютных авуаров, российские банки из-за ограничений не могут провести деньги в пользу держателей бумаг, плюс кредиторы не хотят получать средства в рублях, юанях или рупиях.

То есть заемщик и хочет рассчитаться, и даже имеет чем, но не может это сделать из-за санкций. В этом и заключается нестандартность ситуации. Случился так называемый дефолт "по принуждению", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

В самой России, к слову, дефолт не признают. И говорят, что деньги кредиторам перечислили в срок, а то, что они не дошли получателям, не проблемы Москвы.

Да, официально дефолт пока не объявили ни международные рейтинговые агентства (которые в РФ сейчас не работают), ни кредиторы.

Вопрос в том, как такой дефолт "по принуждению" скажется на экономике РФ и на что в целом может повлиять. Разбирались подробно в вопросе.

Дефолт заказывали?

На самом деле Россия уже объявляла дефолт - в 1998 году. И это все помнят. Но он касался внутреннего долга. Так называемых ГКО. По внешнему же долгу РФ и тогда платила исправно.

Поэтому по внешнему долгу нынешний дефолт (если его официально объявят) будет первым с тех пор, как большевики в 1918 году отказались платить по долгам царского правительства.

Но сейчас ситуация ровно обратная - сама Россия готова и дальше платить по долгам, но ей не дают этого делать.

На мировом финансовом рынке дефолта России после введенных санкций ждали уже давно.

Но РФ несколько раз смогла провести платежи по ценным бумагам в долларах, поэтому автоматически получала отсрочку. Но последний раз, в конце мая, расчет с держателями бумаг не произошел, так как его заблокировали американцы.

А 26 июня истек 30-дневный льготный период по выплатам, после чего РФ оказалась в дефолтном статусе. Который, повторимся, официально пока не признан.

И, как пишет Bloomberg, в ближайшее время этого может и не произойти. Обычно отмашку по банкротству дают международные рейтинговые агентства, которые в России сейчас не работают. Держатели евробондов также могут выступить с официальным объявлением о дефолте (нужно, чтобы об этом заявило не менее 25% владельцев облигаций), но пока не спешат.

Как пишет Bloomberg, кредиторы, скорее всего, пытаются оценить свои шансы вернуть деньги. Сумма, из-за которой Россия оказалась за дефолтной чертой, на самом деле мизерная - нужно было погасить всего 100 млн долларов процентов по евробондам.

"Это копейки. Ежедневный заработок РФ на энергоресурсах превышает 800 млн. Поэтому дело, понятно, не в сумме", - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На финансовом рынке ни для кого не является секретом, что Россию "подвели" к дефолту.

В мае Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заблокировало российские платежи, лишив Россию лицензии на обслуживание своего госдолга в долларах (ее не продлили, срок истек 25 мая, так как данная лицензия являлась временной и делала исключение из санкций против РФ для выплат по долговым обязательствам).

Также недавно ЕС наложил санкции на национальный расчетный депозитарий, который является агентом по российским еврооблигациям (он стал агентом после отказа выполнять эти функции британского Citibank). Российский Минфин, кстати, утверждает, что провел платежи в расчетный депозитарий в долларах. Но так как последний уже под санкциями, дальше средства, по всей видимости, не пошли.

На прошлой неделе Путин подписал указ о выплатах по долгам в рублях. Российское правительство должно было в течение 10 дней выбрать банки для проведения платежей по новой схеме. Но держатели евробондов - не покупатели российского газа. Соглашаться на расчеты в рублях острой необходимости у них нет. Поэтому "ход рублем" не сработал.

В самой России дефолт не признают. Еще на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что "создание искусственных преград для Российской Федерации по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык "дефолт". И добавил: "Все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт. Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс".

Счетчик по долгам

Поскольку дефолт России - не совсем стандартный, то и его последствия будут отличаться от тех, с которыми сталкиваются другие страны-банкроты, говорит Шевчишин.

"В классическом дефолте РФ ждали бы кросс-дефолты, девальвация рубля и обвал экономики из-за оттока капитала. Но иностранные инвесторы не могут уйти из страны (так как российские власти проработали контрмеры против оттока капитала). Таким образом, влияния дефолта будет минимальным и на Москву, и на мировые финансовые рынки. По крайней мере, пока", - пояснил эксперт.

По словам Олега Пендзина, стандартная процедура в случае дефолта - создание клуба кредиторов, которые могут потребовать розыска и ареста российских активов в юрисдикциях, признавших дефолт РФ. Плюс - одномоментно свои претензии могут предъявить все кредиторы, а не только те, которым не заплатили 100 млн долларов.

"То есть могут потребовать выполнения обязательств по всему внешнему долгу России, а там сумма уже не детская - 150 млрд долларов", - отметил экономист. По его словам, под арест могут пойти российские активы, кроме дипломатических зданий и за исключением того имущества, что уже находится под арестом.

"То есть резервы Центробанка уже не арестуют по второму кругу, а вот запасы газа в европейских хранилищах, нефтеперерабатывающие заводы, часть трубы "Северного потока-2" - вполне", - добавил Пендзин.

Затем кредиторы могут требовать через судебные процедуры и аукционы продажу имущества и выплат по долгам. Но, повторимся, масштабная охота на российские активы и их продажа за долги начнется только в случае кросс-дефолта - когда все кредиторы потребуют выполнения обязательств по миллиардам долларов, а не по сотне миллионов.

"Пойдут на это инвесторы - вопрос пока открытый. Непонятно, как отреагируют инвесторы из Китая, Индии и других стран, которые не ввели санкции против РФ. Ведь они могут забрать свои выплаты и в других валютах, к примеру, в юане", - говорит Шевчишин.

По словам Пендзина, ситуация с российским дефолтом проясниться в течение 2-3 месяцев.

"Скорее всего, сейчас начнется активная охота на российские просроченные бумаги со стороны так называемых компаний-шакалов, которые специализируются на том, что выкупают бумаги государства-банкрота с дисконтом, а затем добиваются полных выплат в счет продажи арестованных активов. В случае с Россией, думаю, недостатка в желающих купить долги не будет", - считает Олег Пендзин.

Новый железный занавес

Есть еще одна сторона дефолта — репутационная. Если речь идет о стандартном банкротстве, за государством еще долгое время тянется шлейф ненадежного партнера, что закрывает рынки внешних заимствований (или делает кредиты дорогими) и отпугивает инвесторов. Но на данный момент эти все угрозы осуществились и без дефолта — после начала войны и введения санкций внешние рынки капитала для РФ и так фактически закрыты, а заманить инвесторов (по крайней мере, из стран Запада) в эту страну сейчас нереально.

Но в целом российские СМИ, если и пишут вообще о дефолте, то делают акцент на его "символичности". Тем не менее сам факт дефолта - очень долгоиграющий, и он будет еще долгие годы работать явно не в пользу России, - говорит Шевчишин.

Bloomberg, признавая, что факт дефолта для России, сейчас скорее символический, в то же время называет его "мрачным маркером быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя".

С другой стороны, ситуация с дефолтом (в случае если за ним последует предъявление претензий всех кредиторов с конфискацией российских активов) еще больше отдалит РФ от западных экономик.

Угроза конфискации любых активов приведет к минимизации всех торгово-финансовых операций между РФ и Западом. Они и сейчас резко сократились из-за санкций. Но какие-то связи еще остались. Например, Россия продает западным странам нефть, газ и удобрения. Причем от российского газа сама Европа в ближайшие годы отказаться не может и не хочет (это будет означать серьезный удар по европейской экономике).

Но если российскому газу и другим товарам будет угрожать экспроприация, то никто его, естественно, на Запад поставлять не будет. И мир еще сильнее поделится на те страны, которые вводят санкции против РФ и признают их, и на те, которые санкции не вводят и их не признают (и, соответственно, с ними и продолжит торговать Россия).

Не исключено, что такая перспектива устраивает далеко не всех на Западе, а потому вопрос о том, будет ли нынешний российский дефолт назван "дефолтом" официально, не исключено, еще некоторое время будет висеть в воздухе.