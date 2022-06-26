Россия находится "в нескольких часах" от дефолта. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о выплате около 100 миллионов долларов по гособлигациям.

Льготный срок для этого платежа заканчивается в воскресенье, 26 июня, но осуществить его мешают санкции.

Российский Минфин готов расплатиться с инвесторами в рублях, но это неприемлемо для Запада.

Москва называет эту ситуацию "созданием искусственных преград". И, судя по всему, собирается платить в рублях, указ о чем уже подписал Путин.

Для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние сто лет - со времен, когда пришедшие к власти большевики в 1918 году отказались выплачивать долги Российской империи.

Ранее мы писали, что Россия будет оплачивать внешние долги в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Такие выплаты будут считаться "исполненными надлежащим образом" без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из документа.

Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах. Но западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.