Россия будет оплачивать внешние долги в рублях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств ... РФ вправе направить ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в тексте указа.

То есть на имя держателей облигаций будут открываться счета, куда выплаты по госдолгу будут перечисляться в рублях.

Такие выплаты будут считаться "исполненными надлежащим образом" без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из документа.

Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах. Но западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.

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