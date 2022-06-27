В России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Это случилось впервые с 1918 года.

Об этом пишет Bloomberg.

В воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов по гособлигациям в размере 100 миллионов долларов. Пропуск платежей считается дефолтом.

Это произошло, поскольку валютные резервы центрального банка России с весны заморожены из-за санкций, а крупнейшие банки изолированы от финансовой мировой системы.

Bloomberg пишет, что это признак того, что РФ превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

При этом сама Россия дефолт не признает, заявляя, что у нее есть средства на оплату, но нет возможности произвести ее. Российский Минфин предлагал осуществить выплаты в рублях.

Для России это первый дефолт по внешнему долгу за последние сто лет - с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

Ранее Путин подписал указ об оплате внешнего госдолга РФ в рублях, хотя западные инвесторы давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.