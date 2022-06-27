В Кремле не согласны с выводами Bloomberg о том, что в России произошел технический дефолт.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, такие заявления "абсолютно неправомерны", поскольку необходимый платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, - "не наша проблема".

"Никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", — добавил Песков

Ранее авторитетное издание Bloomberg заявило, что в России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Это случилось впервые с 1918 года.

В воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов по гособлигациям в размере 100 миллионов долларов. Пропуск платежей считается дефолтом.

Это произошло, поскольку валютные резервы центрального банка России с весны заморожены из-за санкций, а крупнейшие банки изолированы от финансовой мировой системы.

Российский Минфин предлагает осуществить выплаты в рублях.

Отметим, что агенство S&P понизило кредитный рейтинг Украины из-за ожидаемой затяжной войны до уровня "близки к дефолту".

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