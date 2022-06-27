У Путина назвали "неправомерными" заявления о дефолте России
В Кремле не согласны с выводами Bloomberg о том, что в России произошел технический дефолт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
По его словам, такие заявления "абсолютно неправомерны", поскольку необходимый платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, - "не наша проблема".
"Никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", — добавил Песков
Ранее авторитетное издание Bloomberg заявило, что в России произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Это случилось впервые с 1918 года.
В воскресенье закончился льготный период для выплаты процентов по гособлигациям в размере 100 миллионов долларов. Пропуск платежей считается дефолтом.
Это произошло, поскольку валютные резервы центрального банка России с весны заморожены из-за санкций, а крупнейшие банки изолированы от финансовой мировой системы.
Российский Минфин предлагает осуществить выплаты в рублях.
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