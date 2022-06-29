Производство легковых автомобилей в России на сегодня составляет лишь 3,7% от объемов, производившихся год назад.

Об этом со ссылкой на Росстат сообщает Интерфакс.

Согласно открытым данным, сейчас в России производят в 30 раз меньше легковых автомобилей, чем в 2021-м.

За май в РФ было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года. Всего за январь-май в РФ произведено 268 тыс. легковых машин.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в РФ автомобилей и компонентов, а также закрыли свои локальные производства.

Сейчас основная доля выпущенных автомобилей в РФ приходится на УАЗ, "АвтоВАЗ", перезапустивший сборку Granta в упрощенной комплектации, и китайский Haval.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз (на 83,5%) – было реализовано 32,7 тыс. автомобилей; за 5 месяцев – более чем вдвое (на 52%), до 318,1 тыс. шт.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 2015 года курс доллара опустился ниже 51 рубля, а евро - ниже 53 рублей.

Также "Страна" разбиралась, случился ли у России дефолт и что это значит для РФ и мировой экономики.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".