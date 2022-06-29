Сегодня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. Курс евро - ниже 53 рублей, также первый раз с апреля того же года.

В сервисе Сбербанк-онлайн купить доллар на эту минуту физлицам можно за 58,23, евро - 61,10. Но обналичить в год можно не более 10 тысяч долларов (остальное - только если конвертируешь в рубли).

При этом ситуация с покупкой наличной валюты в последнее время значительно улучшилась. Если весной из-за введённых ограничений ее практически невозможно было купить в обменках, а на чёрном рынке курс был в пределах 90-110 за доллар, то сейчас уже проблем с этим гораздо меньше.

Сегодня люди могут приобрести валюту в обменках. Правда, по курсу на 10-15 рублей дороже официального. Доллар - не менее чем за 60-65, евро - не менее чем за 75.

Чёрный рынок все также существует, но курс там такой же, как и в обменках, и к его услугам люди прибегают, как правило, в одном случае — если хотят приобрести доллары без паспорта — не светиться в финансовом мониторинге, под который в России подпадают все, кто покупает или продаёт валюту.

О причинах укрепления курса рубля к доллару мы подробно писали ранее.

Отметим, что одной из главных является то, что из-за введённых санкций российские компании практически ничего не могут купить за доллар или евро на мировом рынке. А потому они им фактически не нужны (товары импортируются за другие валюты - например, китайские юани, индийские рупии или же дирхамы ОАЭ).

Правда, уже давно ходят слухи, что власти РФ рано или поздно, но опустят рубль директивно до уровня 70 за доллар, а то и ниже. Потому что из-за крепкого рубля теряют деньги экспортёры и российский бюджет (тем более из-за санкций Россия сейчас физически меньше экспортирует товаров, причём нередко с дисконтом к цене на мировом рынке - например, отгрузка нефти через порты уменьшилась в июне на 20%).

Правда, разговоры об этом ходят уже давно, а рубль все укрепляется и укрепляется.

В конце мая "Страна" подробно анализировала, что происходит с экономикой РФ через три месяца после начала войны, почему укрепляется рубль и какие существуют лазейки по импорту.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску.

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".