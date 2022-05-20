Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2018 года опустился ниже 58 рублей (на момент начала войны курс был более 80, а потом поднимался выше 100).

"Страна" уже писала о причинах этого укрепления.

1. Очень высокие цены на российский экспорт при падение импорта из-за санкций, что сформировало рекордное положительное внешнеторговое сальдо.

2. Ограничения на вывоз капитала и операции с валютой (включая наличный рынок), которые ввёл Центробанк РФ после начала войны в Украине.

3. Введённая Центробанком обязательная продажа экспортной выручки предприятиями.

4. Отмена "бюджетного правила", по которому власти выкупали с рынка валюту в резервы (сейчас это бессмысленно, так как резервы в евро заморожены).

5. Введение санкций против российских банков и предпринимателей сделало бессмысленным и опасным для российских бизнесменов владение валютными активами (которые могут быть заморожены), что стратегически снижает спрос на валюту.

При этом есть два важных нюанса.

Во-первых, слишком сильное укрепление рубля невыгодно правительству, так как возникает проблема с наполнением доходов бюджета (он формируется в рублях), а потому эксперты ожидают, что на определённом уровне укрепление рубля прекратится.

Во-вторых, в реальности по биржевому курсу (или близкому к нему) наличную валюту купить нельзя из-за ограничений на продажу. На чёрном рынке доллар продают по 90-100 рублей.

Напомним, на днях в США заявили о высокой вероятности провоцирования дефолта России, который "вряд ли изменит ситуацию".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.