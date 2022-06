На мировых биржах - идеальный шторм. Европейские фондовые рынки сегодня с утра снова посыпались. Сводный индекс крупнейших компаний Stoxx Europe 600 потерял 1,26%, составив 407,32 пункта. Это минимальное значение с февраля прошлого года. Немецкий DAX ушел в минус на 0,91%, британский FTSE 100 - на 0,25%, итальянский FTSE MIB -на 0,32%, французский CAC40 - на 1,2%, испанский IBEX 35 - на 1,43%.

По данным Bloomberg, 15 июня в минус ушли ключевые американские индексы. S&P просел на 0,38%, Dow Jones - на 0,5%.

Если брать недельную статистику, то она тянет на худшую в этом году. S&P просел на 5,1%, Dow Jones - на 4,6%

Лихорадит и азиатские рынки. Рост зафиксирован только по китайским фондовым индексам: Shanghai Composite - плюс 1,8%, гонконгский Hang Seng - плюс 1,5%. Подъем связан с публикацией свежих данных о восстановлении экономики КНР в мае на фоне ослабления коронавирусных ограничений.

В то же время японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,1%.

Продолжается обвал и на криптовалютных биржах. Биткойн потерял 5,71%, установив антирекорд по цене - 20,7 тысяч долларов. Вторая по значимости криптовалюта эфириум ушла в минус на 8,26%.

Капитализация криптовалют за последние несколько дней снизилась на 200 млрд долларов, опустившись ниже триллиона долларов.

Все это активизировало разговоры о масштабном финансовом кризисе. "В течение ближайшего года будет идти перезагрузка мировой экономики и переход к новому экономическому циклу. Ведущие центробанки на самом деле уже давно планировали радикальные меры, но опасались их реализовывать из-за рисков для экономики. Но теперь, на фоне войны в Украине, есть кого "назначить" главным за кризис", - говорит экономист Алексей Кущ.

Как будет развиваться ситуация в ближайшее время - пока вопрос. "Может нарастать обвал, причем по сценарию снежного кома, но не исключена и стабилизация, правда, непонятно, надолго ли", — говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Разбирались, почему посыпались фондовые рынки и биткойн, и что это значит для мира и Украины.

"Снежный ком" и китайский островок стабильности

Мировые фондовые рынки сыпятся уже несколько торговых сессий подряд. За последнюю неделю индекс S&P просел на 0,38%, Dow Jones - на 0,5%, Nasdaq - на 5,6%.

В Европе ушли в минус практически все ключевые индексы (Stoxx Europe 600 упал на 1,26%, немецкий DAX - на 0,91%, британский FTSE 100 - на 0,25%, итальянский FTSE MIB -на 0,32%, французский CAC40 - на 1,2%, испанский IBEX 35 - на 1,43%), также посыпались цены на акции. К примеру, вчера бумаги французской IT- компании Atos SE упали на рекордные 23,4%, британской Ocado Group (онлайн-магазины) - на 10,8% датской Ambu (производитель диагностического оборудования) - на 9,7%. Акции одного из крупнейших производителей шин Michelin упали 3%.

На азиатских рынках ситуация разнонаправленная.

С одной стороны, идет обвал. Так, японский индекс Nikkei 225 сегодня просел на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,1%.

Акции японской энергетической компании Osaka Gas Co. Ltd обвалились сразу на 5%, сталелитейной Kobe Steel Ltd на 4%, нефтегазовой Inpex Corp - на 3,8%.

Бумаги южнокорейской медиакомпании HYBE Co рухнули на 28%, Samsung - на 2,6% и т.д.

Китайские фондовые индексы, наоборот, пошли в рост: Shanghai Composite - плюс 1,8%, гонконгский Hang Seng - плюс 1,5%. Причина - публикация свежих данных о восстановлении экономики КНР (в мае объем промышленного производства увеличился на 0,7%, а сокращение розничных продаж замедлилось с 11,1% в апреле до 6,7% в мае. Также снижается безработица - за месяц на 0,2%, до 5,9%).

Акции компании Alibaba подорожали на 4,7%, банка China Merchants Bank Co - на 4,5%, автомобильной корпорации Li Auto - на 7% и т.д. Впрочем, как говорит Алексей Кущ, китайское благополучие - временное. "Экономику Поднебесной тоже будет ожидать спад, что отразится и на фондовых рынках", - добавил он.

"Рекордная инфляция и новая учетная ставка ФРС"

Отметим, что нынешний "снежный ком" на фондовых рынках - далеко не первый. На фоне пандемии и чреды локдаунов на биржах уже несколько раз надувались "пузыри", они сыпались и снова переходили к росту.

Что усиливало прогнозы экономистов о близящейся мировой рецессии. Но ведущие центробанки накачивали мир деньгами, что позволяло не выходить за рамки условной стабильности.

С началом войны в Украине и введением санкций против России ситуация резко изменилась. Кризис ударил по двум ключевым рынкам - энергетическому и продовольственному, что ускорило маховик инфляции.

С высокими темпами инфляции Андрей Шевчишин связывает нынешний шторм на фондовых рынках.

"Инфляция в США достигла максимальных отметок за последние 40 лет - 8,6%. ФРС не может пока справится с инфляцией, и все больше инвесторов закладывают риск рецессии в Штатах. Именно риск спада и резкого повышения ставки (сегодня ожидается повышение сразу на 0,75 п.п., а некоторые аналитики не исключают и 1 п.п. повышения) провоцируют обвал рынков и распродажу рисковых активов - акций.

Далее обвал идет по сценарию снежного кома. Дело в том, что акций использовались как залог в обеспечение кредитов и займов. Снижение их стоимости приводит к необходимости вносить дополнительные средства для обеспечения, для этого распродаются активы", - пояснил нам Шевчишин.

В Европе инфляция также зашкаливает. К примеру, в Германии в мае потребительские цены выросли на 8,7%, а цены на оптовые товары - на 22,9% (это значит, что в июне сохраняется тренд к разгону потребительских цен).

Сегодня должны обнародовать данные по решению Федерального резерва США - насколько сильно увеличивается учетная ставка. По прогнозам, рост может быть от 0,5 до 0,75 и даже 1 процентного пункта.

"От того, насколько именно повысят учетную ставку, будет зависеть как изменится стоимость денег. Чем выше будет ставка - тем "дороже" доллар.

ФРС США планирует за счет монетарных инструментов сдержать высокую инфляцию. Параллельно дорогой доллар заставит распродаваться инвесторов, которые на волне пандемии вложили "напечатанные" в рамках поддержки экономики триллионы в ценные бумаги", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Алексей Кущ отмечает, что по итогу от конкретных цифр новой учетной ставки ФРС глобально ничего не поменяется. "Тренд на обвал фондовых рынков сохранится, так как уже сейчас понятно, что ФРС в этом году будет еще пересматривать учетную ставку, и в итоге она вырастет на 1,5, а то и 2 процентных пункта", - добавил эксперт.

Ожидается, что учетные ставки повысят также центробанки Европы, Великобритании и Японии. По Европе, к примеру, прогнозируется увеличение учетной ставки на 0,25% - 0,5 процентных пункта.

"Все спишут на войну в Украине"

На самом деле рекорды по инфляции, спровоцировавшие обвал на биржах, - лишь вершина айсберга.

"На мировых рынках сейчас происходит глубокая коррекция. Главная причина - глобальный разворот монетарной политики, что предусматривает сворачивание программ количественного расширения (простыми словами, включения печатного станка и заливание экономики деньгами, что делали США и Европа в период пандемии - Ред). В США также с 1 июля прекращают выкуп облигаций на ипотечном рынке. Ожидается, что за этим последует так называемый период монетарной стабилизации, то есть, ФРС не будет ни выкупать, ни распродавать бумаги. После чего может грянуть масштабная распродажа портфелей, которые скупались в период количественного расширения", - говорит Кущ.

Не так давно Bloomberg писал, что о завершении программы выкупа активов с рынка должен объявить и Европейский центробанк, что станет подготовкой к повышению учетной ставки уже в июле.

"Дело в том, что центробанки ведущих стран мира уже давно планировали разворот монетарной политики. Но опасались сильного удара по экономике, поэтому медлили. Пока не открылось "окно возможностей" - началась война в Украине, на которую можно списать многое. В США уже завили, что удорожание жизни и высокая инфляция - это все "налоги Путина". То есть, можно "назначить" главного ответственного за новый экономический кризис, который уже по сути, раскручивается. И пока в мире все всё равно плохо, реализовать непопулярные меры.

Упадет ли биткойн "до нуля"

Эти же тенденции - высокая инфляция и ожидания по закручиванию монетарных гаек - рушат сейчас рынок криптовалют.

На торгах 14 июня рекордно подешевел биткойн - его стоимость упала ниже 21 тысячи долларов. 15 июня - ценник уже 20,7 тысяч.

Со второй по популярности криптовалютой - эфириумом - та же история: вчера она подешевела на 2,3% (до 1215 долларов), сегодня - на 8,26%.

Общая капитализация мирового криптовалютного рынка за пару дней обвалилась на 200 млрд долларов, и оказалась ниже планки в один триллион долларов.

Панические настроения усилили слухи о том, что ряд криптобирж могут остановить вывод средств. Прецедент уже был - крупная биржа Binance на три часа приостанавливала вывод средств.

Но на самом деле, как говорит Пендзин, обвал крыпты связан с быстро меняющейся ситуацией на мировом финансовом рынке. "В криптовалюты вкладывали "лишние" деньги. Как только появляется более выгодный источник для инвестиций, покупатели бегут туда, избавляясь от ненадежного и крайне волатильного биткойна", - отметил Пендзин.

"Сейчас рынок перешел в медвежью фазу. Второй месяц происходит снижение всех базовых криптоактивов. Причины - ужесточение монетарной политики ФРС, повышение ставок и, как следствие, сокращение денежной базы доллара США. Соответственно, падают фондовые рынки и крипторынок как наиболее рисковая часть активов", - пояснил экономист Сергей Козлов (специализируется на криптовалюте).

При этом, по его мнению, это долгосрочный тренд, то есть, биткойн продолжит дешеветь. Причем, обвал может быть очень резким.

"Для крипторынка все еще опаснее, чем для фондового. Как и предыдущие годы, часть покупок осуществлялась за заемные средства. И сейчас чтобы вернуть долги, инвесторы начали массовые распродажи активов, покупателей на которые все меньше и меньше, а значит цена падает отвесно", - добавил Шевчишин.

На какой отметке может остановится биткойн - пока неясно. Озвучиваются прогнозы снижения цены и до 10 тысяч долларов и даже ниже. "Точного прогноза сейчас никто не сможет дать. До нуля биткойн, конечно, вряд ли рухнет, но ценник может быть любой - все зависит от спроса и предложения", - резюмировал Кущ. Сергей Козлов добавил, что сливающие биткойны инвесторы побегут в "Защитные активы" - прежде всего, в доллар.

"Кризис уже начался"

На фоне происходящего усилились разговоры о новом мировом экономическом кризисе. Впрочем, рецессию миру прочат уже не первый год, на фоне пандемии ее начало уже практически не вызывало сомнения. Поэтому прогнозы об очередном "старте" кризиса особо не удивляют.

Впрочем, по мнению Алексей Куща, в этот раз "тревога" не ложная.

"Фактически это уже кризис. Идет завершение старого экономического цикла и загрузка нового. Это не значит, что мировая экономика тут же рухнет и уйдет в минус. Классического спада может не быть, все обойдется нулевым или минимальным ростом. Но начнут активно развиваться перспективные отрасли, связанные с био- и нанотехнологиями, IT и пр.", - прогнозирует Кущ. По его прогнозам мировую экономику будет штормить, как минимум, до конца этого года.

Что все происходящее значит для охваченной войной Украины?

По словам Пендзина, глобальные риски для нас связаны с удорожанием заемных денег. Но не сейчас (ведь коммерческих займов наша страна с начала войны не привлекает), а после войны. "Тогда страна будет в разрухе, понадобятся колоссальные средства на восстановления, а наши международные партнеры могут свернуть финансирование, и за деньгами придется идти на рынок", - говорит эксперт.

Да и в целом все чаще звучат опасения, как бы Европа и США на фоне своих кризисов не забыли об Украине. Тем более, что в западных СМИ появляется все больше пессимистических статей о дальнейшем ходе войны.

Если начнётся полноценный мировой финансовый кризис, который больно ударит по западным экономикам, то последствия могут быть двоякими.

С одной стороны, Запад, занятый своими проблемами, может сократить поддержку Украины, особенно финансовую.

С другой стороны, война (а точнее военные заказы) традиционно является "двигателем экономики" и способом выхода из экономического кризиса (за исключением, конечно, тех стран, на территории которых сама война ведётся), так как увеличивает промышленное производство в ВПК и многочисленных смежных сферах. Так что производство оружия на Западе может даже увеличиться. Вот только дадут ли его Украине в нужном объёме - вопрос.