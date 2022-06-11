Фондовые рынки США резко упали в ответ на новости о том, что инфляция в стране продолжает расти, достигнув 40-летнего максимума в 8,6%.

Промышленный индекс Доу-Джонса основных американских акций упал почти на 2,75% и достиг отметки 31 392 пункта, сообщает издание The Hill.

Рынки достигли дна в результате последних данных индекса потребительских цен (ИПЦ) от Министерства труда США. Аналитики надеялись, что индекс потребительских цен продолжит снижаться, как это было в прошлом месяце, с 8,5% в марте до 8,3% в апреле. Вместо этого он вырос на 0,3 процентных пункта с апреля до 8,6 процента в мае.

Рост наносит серьезный удар по доверию инвесторов, поскольку показывает, что цены, которые подскочили после снятия большинства ограничений, связанных с пандемией, еще не достигли потолка и могут продолжать расти, прогнозирует The Hill.

Мы рассказывали, что министр финансов США признала, что антироссийские санкции вызвали рост цен на американском рынке.

Также "Страна" писала о том, что президент США Джо Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.