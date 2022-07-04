Евросоюз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций в отношении России до начала летних каникул в конце июля" - написал он.

По данным журналиста, в седьмой пакет могут не включить санкции по газу и атомной энергетике, но там может появиться больше списков, закрывающих лазейки в предыдущих пакетах, а также санкции в отношении импорта российского золота.

Напомним, что Евросоюз вводит новые санкции в отношении России после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Предыдущий, шестой пакет санкций, в ЕС согласовали в конце мая. Он включал частичное нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

После этого в ЕС сразу стали разрабатывать седьмой санкционный пакет. В Украине заявляли, что его могут согласовать до конца лета.

Вместе с тем, сообщалось, что в Европейском Совете стали сомневаться в необходимости жесткого эмбарго на золото из России, которое могут включить в новый пакет.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация пока готова лишь рассмотреть вопрос введения эмбарго на золото из России. Это делается с целью понять, не нанесет ли это вред европейской экономике.