Анализируем 133-й день войны.

Ситуация на фронте 6 июля

Сначала разберем, что происходит сегодня на Донбассе.

Генштаб утром заявлял, что к северу от Славянска отбит очередной штурм Долины. Боевые действия в районе соседней Мазановки продолжаются уже третьи сутки.

Российские телеграмм-каналы пишут о том, что в захваченном Святогорске наносятся удары по позициям войск РФ. Сообщается, что украинские войска сохраняют позиции на правом (высоком) берегу Северского Донца - там где находятся меловые горы, Святогорская Лавра и памятник Артему.

Основная часть города, которая находится на левом берегу реки, контролируется россиянами.

Также, судя по всему, активизировались бои за Райгородок по пути из Лимана в Славянск - там горят леса. Именно в этом направлении российские войска ранее наступали, но потом процесс был поставлен на паузу (для штурма Райгородка россиянам нужно форсировать Северский Донец).

У границ Донецкой и Луганской областей отражены атаки на Верхнекаменское и Григорьевку. Это направление на Северск, куда отошли ВСУ из Луганской области.

Здесь же Генштаб пишет о наступлении противника в районе Белогоровки, имея в виду село в Луганской области, которое, по данным украинских военных, до конца не захвачено (и вчера это подтвердил Арестович). Также сегодня о боях на окраинах Луганской области сообщил губернатор Гайдай - по его данным, противник не смог захватить два населенных пункта (судя по всему, один из них - Белогоровка).

Южнее Бахмута, в районе Новолуганского, о захвате россиянами которого вчера сообщил Арестович, противник, по утренним данным Генштаба, "успеха не имел, отошел". Остается ли поселок захваченным - не уточняется. Но известно, что россияне также штурмуют соседнее Луганское, где расположена Углегорская ТЭС. Боевые действия там продолжаются.

К востоку от Бахмута, в районе трассы на Лисичанск идут бои в районе Спорного (находится к северу от трассы). Вчера Генштаб сообщал о "частичном успехе" РФ у этого населенного пункта. В "ДНР" сегодня днем заявили, что уже полностью захватили его, российские телеграмм-каналы записывают оттуда видео (с украинской стороны подтверждений нет).

В целом сам Бахмут мощно обстреливают - еще один признак того, что туда приближается фронт.

Мы уже рассказывали, что Бахмут, а также расположенный к северу от него Северск называют одним из приоритетных направлений для российских атак. Впрочем, есть и другие версии. Следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск, считает британская разведка.

Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск. За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска по главной трассе E40 (Харьков-Ростов) от Изюма, сообщает минобороны Британии.

По его данным, российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска. Помимо этого, город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск.

То есть, в теории к Славянску могут подойти с трех сторон: от Долины (северо-запад), от Лимана (северо-восток, но для этого нужно форсировать Северский Донец) и глубоко теоретически - с юго-востока, по трассе Е40, которая ведет из Бахмута.

Последний вариант возможен также в том случае, если российская армия прорвет оборонительную линию Северск-Бахмут и двинется на запад к указанной трассе. Либо же ее начнут блокировать силы, которые наступают со стороны Лимана (или и то, и другое).

Сильные бои подтверждаются интенсивностью обстрелов.

Вчера на подконтрольной территории Донецкой области погибли пять человек, 21 получил ранения. География смертей - Авдеевка, Славянск, Красногоровка и Курахово.

В "ДНР" сначала сообщили о гибели троих человек и 9 раненых. Потом уточнили данные, согласно которым за минувшие сутки было пять смертей. Среди них - 10-летняя девочка в Донецке.

Сегодня утром снова активно били по тылам "ДНР". В частности, нанесли удар между Харцызском и Макеевкой. Украинские телеграм-каналы сообщают, что били по базе боеприпасов с помощью американских систем HIMARS, но подтверждений этому нет. В "ДНР" говорят о гибели двух детей в Макеевке.

К слову, минобороны России сегодня заявило об уничтожение двух "Хаймарсов" в районе Малотарановки под Краматорском. Но советник главы МВД Украины Антон Геращенко это опроверг.

Как и прежде сильно летит по Харькову. Ракетным ударом там уничтожено помещение национального педуниверситета имени Сковороды Киевском районе.

К востоку от Харькова был прилет по российским позициям в районе Великого Бурлука.

Еще севернее, уже на территории Белгородской области России расстреляли два автомобиля УАЗ с российскими пограничниками, пишут местные телеграм-каналы. Одну машину расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с коптера.

В первом автомобиле один погибший, трое раненых, в машине, на которую сбросили бомбу с коптера никто не пострадал. Как сообщается, машины находились в 400 метрах от границы с Украиной, когда попали под огонь.

Южнее тоже есть новости. Как сообщает Генштаб, россияне пытались наступать в Херсонской области. Атака произошла в районе Лозового на восточном берегу Ингульца, попытка была отбита. То есть пока разговоры о том, что Украина здесь уже ведет наступление не имеют подтверждений, а войска РФ тоже предпринимают попытки двигаться вперед или отбивать назад оставленные ранее локации.

Как мы уже рассказывали, вопрос контрнаступления в Херсонской области тесно увязан с количеством подготовленного личного состава и концентрации тяжелых вооружений. По вооружениям общая риторика и украинских властей, и многих западных СМИ - их поставок не хватает, чтобы обеспечить не то что перевес, но хотя бы паритет с россиянами.

По живой силе некие действия предпринимаются. Идет, постепенно ужесточаясь, мобилизация. Причем на обучение начали посылать уже за границу. В Великобританию уже прибыла первая группа украинских новобранцев, заявил вчера министр обороны страны Бен Уоллес.

Украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке в Великобритании. Они включают обучение обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, боевым навыкам, тактике патрулирования и законам вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель.

В целом около миллиона украинцев или воюют или обучаются этому, сообщил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу мобилизации, по поводу которой уже третий день полыхает грандиозный скандал.

"Крепостная" мобилизация. Развязка

С 4 июля в Украине активно обсуждают приказ Генштаба о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата. Вчера существование такого документа подтвердили официально, а "Страна" его опубликовала.

В Сети поднялся большой скандал, многие назвали это "крепостным правом". Также звучали мнения, что это фактический запрет на внутренние перемещения по стране, поскольку далеко не у каждого есть "уважительные причины", прописанные в приказе: право на отсрочку от мобилизации или смерть близких людей.

Фактически этот приказ запирает дома миллионы активных мужчин, для многих из них поездки необходимы для работы или бизнеса. То есть наносится и мощный удар по экономике. И плюс к тому порождает серьезные коррупционные риски - ведь военкомы могут давать разрешения на выезд за взятки.

Весь вчерашний день Минобороны и Генштаб переуточняли и объясняли смысл приказа, доказывая, что он не противоречит закону (хотя у юристов другое мнение). И с каждым таким уточнением тревога возрастала: становилось понятно, что военные всерьез вознамерились запретить выезжать из областей без одобрения военкома.

Но вечером выступил Зеленский и дал понять, что встретится с Залужным и потребует пересмотреть скандальный приказ. После этого стало понятно, что ситуацию как-то отыграют назад.

Уже сегодня это предположение превратилось в уверенность. Приказ Генштаба раскритиковал новый омбудсмен Дмитрий Лубинец, недавно назначенный по протекции Банковой. Он заявил, что ограничение перемещения военнообязанных нарушает принцип правовой определенности и содержит коррупционные риски (то есть, военкомы начнут выдавать разрешения за взятки).

Лубинец заявил, что приказ содержит признаки ущемления конституционных прав на свободу перемещения и на труд.

Дальше СМИ сообщили, что Зеленский уже поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным. Зеленский заявил, что ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может лишь правительство. И вообще этот вопрос относится к компетенции министра обороны, а не Генштаба.

После чего главком ВСУ Залужный официально подтвердил, что приказ отменен и отправлен на доработку.

"Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства.

Поэтому начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", - написал Залужный.

Позже Зеленский назвал случившееся "мелкой ошибкой", опровергая наличие серьезных противоречий с Генштабом.

"Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", - сказал президент.

Из этой истории можно сделать два вывода.

Первый - в стране действительно проблема с личным составом для ВСУ. И то, что такой приказ вообще появился - тому стопроцентное свидетельство. Поэтому его нынешняя отмена - совсем не гарантия того, что аналогичные запреты снова не введут в какой-то другой форме.

Второй вывод - продолжается череда публичных разногласий между военным руководством в лице Залужного и Банковой (хоть официально это отрицается). Президент снова публично раскритиковал главкома и побудил его отменить приказ, который вызвал негативную реакцию в обществе.

Похожий случай был недавно, когда Зеленский в одном из вечерних обращений заявил, что требует доклада Залужного о проблемах обеспечения армии. И тогда, и сейчас, теоретически, можно было бы просто дать приказ военным исправить ситуацию, не заявляя об этом публично.

Но президент избрал другой путь - показать всем, как он наводит порядок в оборонных делах.

К слову, в этот раз активно в раскрутке скандала участвовали депутаты от "слуги народа". Один из нардепов от партии президента первым опубликовал этот приказ (когда о нем еще не было публично объявлено). Другие нардепы обрушились на приказ с критикой.

Напомним, что слухи о противоречиях между Залужным и Банковой ходят давно, хоть их регулярно и опровергают. По распространенной версии в Офисе президента опасаются политической конкуренции со стороны ставшего популярным после начала войны главкома ВСУ. Подробно об этом мы писали здесь.

Доклад ООН по Украине и реакция Ермака

Вчера верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сделала несколько заявлений о нарушениях международного гуманитарного права во время войны в Украине.

Самое важное можно изложить в следующих пунктах:

1. Обе стороны - и РФ, и Украина - размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов и используют тактику "живого щита".

2. Сексуальное насилие зафиксировано также у обеих сторон конфликта во время боевых действий. Исследуется 28 инцидентов, большинство из них на территории, подконтрольной РФ, но есть аналогичные случаи и в районах, подконтрольных Украине.

3. Есть "опасения", что российские войска устраивали казни, не связанные с военными действиями. Офис комиссара проверяет 300 таких завлений, поступивших в ООН.

4. ООН обращает внимание на более чем тысячу задержаний по обвинению в коллаборационизме, которые провела СБУ. Заявляется, что это происходило "возможно, не в соответствии с международными обязательствами в области прав человека".

5. Также у комиссара зафиксировали 12 случаев похищения людей, к чему могут быть причастны украинские правоохранительные органы.

6. Обе стороны конфликта нарушают международное гуманитарное право при наступательных действиях своих армий. Но Россия - гораздо в большей степени, чем Украина.

Сразу бросается в глаза, что риторика комиссара ООН критична в определенной мере и к Украине. Что расходится общезападным отношением к войне, где во всех преступлениях обвиняется только Москва.

Поэтому в Украине сразу раскритиковали доклад. Глава ОП Андрей Ермак обвинил Мишель Бачелет в том, что она уравняла агрессора и жертву.

"В этой войне есть один виновник – это Россия. Учитывая это, ставить жертву и агрессора в один ряд – это размывание ответственности и смещение фокуса по основной проблеме. Из-за того, что Россия напала на Украину. И убивает наших людей", - написал глава Офиса президента.

Он также считает, что конструкция "обе стороны совершают преступления, только вторая – меньше" - неприемлема, т.к. "разоблачение преступлений российских вооруженных сил не должно носить оправдательного характера".

Почему падают гривна и рубль

Сегодня много знаковых событий на экономическом фронте, который трансформируется на фоне войны и санкций.

Приватбанк впервые с начала войны поднял карточный курс покупки/продажи доллара, уровняв его с курсом наличного доллара в обменках. Еще 5 июля он находился на уровне 29,25-32,78 грн/$, а уже в 00:00 часов 6 июля был повышен до 35,25-35,46 грн/$.

Если человек будет гривневой картой рассчитываться за границей или снимать там доллар в банкоматах, то конвертация будет происходить по новому курсу продажи плюс 2% комиссии за конвертацию. Монобанк также сегодня поднял карточный курс.

Это сделано, чтобы поломать схему валютного туризма, когда из-за разницы наличного и карточного курса, человек ехал за границы, снимал там валюту с гривной карты по низкому курсу, а затем возвращался в Украину и продавал валюту уже по более высокому наличному курсу.

Тем временем, глава Нацбанка Кирилл Шевченко написал тревожную статью об угрозе гиперинфляции в Украине из-за огромной эмиссии гривны, при помощи которой с начала войны финансируется дефицит бюджета.

Он приводит впечатляющую динамику по эмиссии за последние месяцы:

• март — 20 млрд грн;

• апрель - 50 млрд грн;

• май — 50 млрд грн;

• июнь — 105 млрд грн.

Активная работа печатного станка выливается в активный рост инфляции, который Кирилл Шевченко назвал "инфляционным налогом" для всего населения.

Он дает понять, что правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить. При этом руководитель НБУ пишет, что это очень опасный путь, который приводит к росту цен, обесцениванию гривны и сокращению золотовалютных резервов Нацбанка, поскольку люди и бизнес торопятся вложиться в инвалюту на фоне снижения реальной стоимости гривны.

Шевченко считает, что Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 90-х годах XX века или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась до 40 грн/$.

В Нацбанке считают очень опасной дальнейшее активное "печатание гривны". И предлагают правительству принять ряд шагов, суть которых сводится к сокращению расходов, увеличению налогов и больших заимствований за границей - как в виде прямой помощи, так и путем повышения процентов по облигациям внешнего госзайма.

Впрочем, нацвалюта падает и в России. Рубль идет вниз уже второй день. Курс доллара впервые с 30 мая превысил отметку в 64 рубля.

Ранее рубль быстро укреплялся, но в РФ заявляли, что из-за этого снижаются экспортные поступления в рублевом эквиваленте, на который приходится более трети доходов бюджета. По заявлению министра финансов РФ Антона Силуанова, каждые 10 рублей, на которые укрепляется курс, стоят бюджету более триллиона.

То есть, может создаться впечатление, что российские власти заинтересованы в падении рубля и этому способствуют. Однако есть и другие причины. В последние дни идут вниз цены на нефть и прочие сырьевые товары, кроме газа. Связано это с ожиданием рецессии (экономического спада и мирового кризиса).

Если рецессия начнется, то цена на нефть, по прогнозам, может упасть до 65-70 долларов за баррель.

В этих условиях играться в крепкий рубль для России становится занятием опасным. Потому курс и опускают.

И, к слову, еще одна знаковая экономическая новость из России - впервые за всю историю объем торгов на валютной бирже в китайских юанях превысил объем торгов в долларах и евро. Во внешнеэкономических расчетах Россия все в большей степени переходит на китайскую валюту.