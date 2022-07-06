Сроки окончания войны зависят от санкций против России и поставок Украине необходимого вооружения.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартином.

Отвечая на вопрос о том, как долго будет продолжаться война, президент отметил, что это зависит от того, когда Россия поймет, что она совершила и начнет покидать территорию Украины.

"Я не очень верю, что они самостоятельно могут это понять. Поэтому второе – как весь мир давит на Россию и вытесняет их с нашей земли. Мы – на поле боя с оружием, а весь мир – санкционно, политически, помощью и быстрыми поставками нам оружия", – сказал он.

Зеленский добавил, что сроки окончания войны также зависят от граждан Украины – их поддержки вооруженных сил и отечественной экономики.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Кремль прекратит войну в Украине, если все страны мира без исключения введут одновременно антироссийские санкции.

Ранее мы писали, что глава украинской разведки назвал сроки перелома в войне в пользу Киева.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.