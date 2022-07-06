Болгария заморозила перевод из России в ее посольство в Софии, который предназначался для выплат зарплат сотрудникам.

Об этом сообщает издание "Болгарское национальное радио".

Заблокированными на счетах оказались 890 тысяч евро. По словам министра финансов Болгарии Асена Василева, решение было принято в соответствии с санкциями Европейского Союза.

"Есть перевод в посольство России, который попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России запросило отменить санкции за этот перевод, и в настоящее время отмена согласовывается с ЕК... Утверждается, что это перевод, предназначенный для зарплат, в размере 890 тысяч евро", — сказал министр финансов.

Ранее "Страна" сообщала, что Болгария и Россия оказались на грани разрыва дипломатических отношений. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о такой возможности из-за массовой высылки дипломатов РФ. В свою очередь, премьер-министр Болгарии Кирил Петков, уходящий в отставку из-за вотума недоверия в парламенте, призвал Россию оставить открытыми дипломатические каналы между двумя странами и отозвать дипломатический ультиматум.

Также мы писали, что вице-премьер Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова в обращении к парламенту потребовала принять решение, в соответствии с которым глава МИД страны Теодора Генчовска должна отменить вердикт о выдворении сотрудников российского посольства.