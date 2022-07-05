В Беларуси блокированы акции инвесторов из "недружественных стран", сообщает ВВС.

По информации издания, власти Беларуси заявили о заморозке иностранных пакетов акций в 190 белорусских компаниях в ответ на западные санкции.

"В целях защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на депозитных счетах их владельцев по перечню на основании приказа Минфина об ограничении обращения с ценными бумагами", - сообщается на сайте белорусского Национального правового интернет-портала страны.

Эта мера касается пакетов акций, принадлежащих акционерам из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении белорусских юридических и/или физических лиц". Им запрещено распоряжаться своими акциями.

Ранее "Страна" писала, что Великобритания подготовила новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко "продолжает активно способствовать незаконному вторжению Путина" в Украину.

Также мы сообщали, что полмесяца назад президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении властей Беларуси.