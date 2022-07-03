Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна поддерживает Россию в войне против Украины.

Об этом он сказал на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости Беларуси.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в борьбе с нацизмом. В том, что она выставила барьер против надругательства над русским человеком. Те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство?" - заявил Лукашенко.

Также он сказал, что будет продолжать оказывать поддержку Путину, поскольку они союзники и есть единая армия.

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил. Фактически единая армия", - сказал он, добавив, что участие Беларуси в "спецоперации" "мною определено давно".

Напомним, в последнее время все чаще говорят о возможном нападении на Украину не только РФ, но и Беларуси. В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о наступлении из Беларуси распространяется специально, чтобы подогреть панические настроения среди украинцев. Подоляк пообещал, что граждан предупредят, если с этой стороны возникнет реальная опасность.

При этом во Львове и Львовской области уже готовятся к вероятному нападению со стороны Беларуси. В рамках подготовки в области возводят дополнительные инженерные и оборонные сети, а также налаживают взаимодействие с Волынской областью, которая граничит с Беларусью и может попасть под удар первой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

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