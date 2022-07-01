Президент РФ Владимир Путин может убить белорусского президента Александра Лукашенко, если тот не вступит в войну против Украины, считает украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в интервью изданию "Главред".

По его мнению, если Лукашенко удастся не ввязаться в войну, это "будет настоящим ударом в спину России", так как в РФ очень рассчитывают на белорусскую армию в плане военного противостояния с ВСУ.

"Кроме того, возвращаемся к судьбе Лукашенко - тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить любому стаканчик или половинку.

Так что у Лукашенко очень незавидная судьба - либо его ликвидирует Путин, либо вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении", - сказал Жданов.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко призвал постсоветские страны к сближению с Союзным государством, "если они хотят сохранить суверенитет".

Также мы рассказывали, что Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия. При этом он заявил, что на территории его страны нет складов ядерных боеприпасов.