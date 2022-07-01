Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что постсоветским странам следует сближаться с Союзным государством Беларуси и России, "если они хотят сохранить суверенитет".

Об этом он заявил в ходе обращения к участникам форума регионов Минска и Москвы.

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока ещё сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - сказал он.

"Звучит как намёк-угроза: мол, с теми, кто сближаться не захочет может случиться тоже самое, что и с Украиной", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, вчера Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

Кроме того, ранее белорусский президент выразил уверенность, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство РФ и Беларуси.

Вместе с тем, он говорил, что Минск и Москва дадут серьезный ответ на угрожающие выживанию стран санкции Запада или на разворачивание армий у границ Союзного государства.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 30 июня, аналитика и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".