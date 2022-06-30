Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия. При этом он заявил, что на территории его страны нет складов ядерных боеприпасов.

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны быть готовы. Был 41-й год, когда мы верили…. Поэтому мы верим, но мы должны порох держать сухим. По всем направлениям", - заявил Лукашенко.

Напомним, вчера на саммите НАТО приняли стратегия до 2030 года, где сказано, что ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса. РФ признали главной угрозой безопасности.

Мы также писали, 20 июня главнокомандующий ВВС Германии призвал НАТО быть готовым к применению ядерного оружия.

Кроме того, сообщалось, что Данилов заявил, что Украина готова к ядерному удару со стороны РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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