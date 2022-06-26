Лукашенко может привлечь к войне против Украины 12-15 тысяч боеспособных солдат белорусских войск.

Такую оценку дает Сергей Бульба, белорусский оппозиционер, командир организации "Белый легион" в эфире телеканала "Еспресо".

По его мнению, Лукашенко может задействовать против Украины три бригады Сил специальных операций белорусской армии - наиболее боеспособные. Они постоянно проводят обучение с россиянами. Численность этих войск в Белоруссии составляет более 9 тысяч человек. Кроме того, считает Бульба, Лукашенко может привлечь 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду.

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