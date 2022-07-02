Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня независимости сделал ряд громких заявлений, в ходе которых вспомнил Украину и Москву.

Об этом сообщает "БЕЛТА".

Так, по словам Лукашенко, ВСУ якобы пытались атаковать Беларусь несколько дней назад. Однако ракеты сумели сбить.

Кроме того, Лукашенко заверил – Минск не хочет воевать против Украины, а на территории нашей страны нет ни одного белорусского солдата. Вместе с тем он добавил, что отдал военным важный указ.

"Отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска", - сказал он.

В то же время Лукашенко отрицает, что Минск и Москва шантажируют мир ядерным оружием.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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