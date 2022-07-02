Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "военным ответом", если будут удары по Гомелю и Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Его цитируют белорусские СМИ.

"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду!", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что белорусы ответят ракетным ударом.

"Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии - Ред.). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!" - заявил Лукашенко.

При этом он прямо не назвал Украину, но судя по контексту и географическому расположению объектов, перечисленных Лукашенко, эти угрозы могут быть адресованы Украине.

Напомним, что Лукашенко накануне Дня независимости сделал ряд громких заявлений, в ходе которых вспомнил Украину и Москву. Мы публиковали важные заявления тут.

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