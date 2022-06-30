Польша объявила, что завершила строительство стены высотой 5 метров вдоль всей границы с Беларусью. Протяженность сооружения составила 186 километров.

Напомним, еще в январе этого года в Польше договорились о строительстве стального забора на границе с Беларусью. Строительство, как и ожидалось, завершили этим летом.

Напомним, в начале ноября 2021-го стало известно, что Польша до середины следующего года построит забор пятиметровой высоты и протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью. Позже вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может продлить забор на кордоне с Беларусью до границы с Украиной.

При этом еще в августе Министерство внутренних дел Польши приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Кроме этого, мы писали, что Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.

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