В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. Об этом сообщил инициатор собрания, журналист Славомир Сераковский у себя в Facebook.

"К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?" – написал Сераковский ночью 30 июня.

Счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 117 767 злотых.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн. злотых планируют собрать за 30 дней.

Как писала "Страна", глава Минобороны Алексей Резников подтвердил постройку в Украине завода по производству "Байрактаров". По его словам в ближайшее время производитель "Байрактаров" сосредоточится на потребностях ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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