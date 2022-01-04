На фоне миграционного кризиса погранслужба Польши подписала договор с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, передает РИА Новости.

"Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения", - объявил Вонсик.

По его данным, строительство стальной стены закончат летом 2022 года. Как сообщила главный комендант Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская, протяженность сооружения составит 186 километров.

Напомним, в начале ноября 2021-го стало известно, что Польша до середины следующего года построит забор пятиметровой высоты и протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью. Позже вице-премьер Польши Ярослав Качиньский допустил, что польская сторона может продлить забор на кордоне с Беларусью до границы с Украиной.

При этом еще в августе Министерство внутренних дел Польши приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Кроме этого, мы писали, что Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.