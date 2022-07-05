Уимблдон оштрафовали на миллион долларов за недопуск теннисистов из России и Беларуси
Всемирная теннисная ассоциация оштрафовала Уимблдон и LTA (Британскую теннисную ассоциацию) в общей сложности на 1 млн долларов за запрет на участие в соревнованиях россиян и белорусов.
Об этом сообщает The Guardian.
Теперь Уимблдон и LTA намерены подавать апелляцию.
Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского теннисного клуба, подтвердила в понедельник, что Уимблдон начал апелляционное производство по поводу штрафа в размере 750 000 долларов.
А LTA, которое также запретило российским и белорусским игрокам посещать Ноттингем, Бирмингем и Истборн в преддверии турнира Championships, подает апелляцию на штраф в размере 250 000 долларов.
Ранее Ассоциация теннисистов раскритиковала отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне.
После этого стало известно, что АТР не станет начислять очки в рейтинг всем теннисистам за Уимблдон после исключения россиян и белорусов.
А на турнир US Open (открытый чемпионат США) россиян и белорусов допустили.
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