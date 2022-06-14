Ассоциация тенниса США (USTA) не намерена отказывать россиянам и белорусам в допуске на US Open в 2022 году. Об этом пишет The Telegraph.

13 июня члены совета директоров USTA собрались для того, чтобы обсудить допуск россиян на свой турнир, и пришли к выводу, что препятствовать этому на примере их британских коллег из Уимблдона не стоит.

Однако решение о допуске россиян не было единогласным. Несмотря на аргументы некоторых членов организации, большинство не захотело, чтобы, как в случае с Уимблдоном, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) вводили против них санкции.

Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Лью Шерр сказал, что правление приняло решение из-за "обеспокоенности по поводу привлечения отдельных спортсменов к ответственности за действия и решения своих правительств".

По его словам, российские и белорусские игроки будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, что действующий победитель Открытого чемпионата США - российский теннисист Даниил Медведев. Он же стал и первой ракеткой мира. В 2021 году россиянин победил серба Новака Джоковича и выиграл первый в карьере титул "Большого шлема".

Если американцы допустят Медведева к турниру, то вот Джоковича, с большой долей вероятности, в США не будет. Власти США не собираются ослаблять правила, требующие наличие прививки от коронавируса от въезжающих в страну граждан.

Ранее мы писали, что российских спортсменов допустили к участию в теннисном турнире "Ролан Гаррос" в Париже. Этот турнир, в отличие от Уимблдона, который стартует 27 июня, допустил российских теннисистов к участию. В мужской сетке играли шесть россиян, в женской - восемь.

Также "Страна" сообщала, что АТР не станет начислять очки в рейтинг всем теннисистам за Уимблдон после исключения россиян и белорусов.