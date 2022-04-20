Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) раскритиковала решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире спортсменов из России и Беларуси.

Пресс-релиз с заявлением опубликован на сайте ATP.

"Решение отстранить российских теннисистов грозит создать разрушительный прецедент для тенниса. Это дискриминация спортсменов по национальному признаку, что идет вразрез с нашим соглашением с Уимблдоном", - говорится в заявлении.

Напомним, в турнире не примут участие четверо россиян, которые входят в топ-30 рейтинга ATP: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

У женщин турнир пропустят пять человек из топ-40 рейтинга WTA: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

В ATP добавили, что допуск к Уимблдону должен основываться на рейтинге ассоциации.

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