Украинские дзюдоисты протестуют против решения Международной Федерации Дзюдо (IJF), которая разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Об этом в комментарии "Стране" заявил Виталий Дуброва, главный тренер мужской сборной Украины по дзюдо.

Он говорит, что сборная Украины будет бойкотировать такие турниры.

"В IJF объяснили это тем, что якобы не имеют права ущемлять спортсменов, которые напрямую не имеют отношения к войне в Украине. Мы категорически не согласны с этим. Если российских и белорусских дзюдоистов начнут допускать к соревнованиям, то украинские спортсмены не будут в них участвовать. 11 из 28 российских дзюдоистов в заявке на турнир Grand Slam в Улан-Баторе являются действующими служащими Вооруженных сил РФ. Они не нейтральные. Это манипуляция. Они тренируются и ездят на соревнования ездят за деньги государства, которое ведёт против Украины войну", - заявил Дубров.

По его словам, из дзюдо-комьюнити России за более 100 дней войны никто не высказался против агрессии - ни президент федерации, ни рядовые дзюдоисты.

"Не было ни одного антивоенного заявления от российских спортсменов. Не то что "нет войне", даже просто "миру мир" никто не сказал. Зато есть тренера и чемпионы по дзюдо, которые прямо высказывались в поддержку "спецоперации". А за время войны в Украине погибли три украинских тренера по дзюдо: Сергей Ткаченко, Александр Акимов и Ярослав Кашуба", - отмечает Виталий Дуброва.

Он заявляет, что в случае допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой IJF, украинские дзюдоисты публично откажутся от всех турниров, которые проводит эта организация - до момента отстранения российских и белорусских спортсменов.

Это решение, по словам Дубровы, поддерживает все руководство украинской федерации дзюдо и весь тренерский штаб национальной сборной.

Напомним, что также российских спортсменов допустили к участию в теннисном турнире "Ролан Гаррос" в Париже.

А вот Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам участие во всех турнирах.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

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