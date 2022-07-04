С начала войны в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, а 13 оказались в плену.

Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с главой Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом 3 июля в Киеве.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 – были захвачены и находятся в российском плену", — заявил Зеленский.

Кроме того, по его данным, 100 000 спортсменов не могут тренироваться, а многие спортивные объекты разрушены.

"Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться. Многие э крупные объекты спортивной инфраструктуры разрушены", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Баха за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев.

"Ценим инициативу по проведению специальной донорской конференции под эгидой МОК ради возобновления спортивной инфраструктуры в Украине", - заявил Зеленский после встречи.

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