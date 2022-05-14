В рядах Нацгвардии служит чемпионка юношеских Олимпийских игр по биатлону, 22-летняя Кристина Дмитренко. С 2016 года она представляет Нацгвардию на спортивных соревнованиях, но с началом войны сменила спортивную винтовку на настоящий автомат.

Об этом сообщает МВД Украины.

Девушка говорит, что стреляет хорошо, поэтому у русских не будет шансов.

"Я никогда в жизни не могла подумать, что все так будет. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет шансов. Пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни держала в своих руках – нахожусь на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца! Победа обязательно будет за нами!" - сказала Дмитренко.

14 февраля девушка прибыла в Карпаты на сборы с командой и готовилась к соревнованиям в Италии, но война разрушила ее планы.

"Я проснулась от оповещения подруги о начале войны. Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту пребывания", - отмечает Дмитренко.

Недавно стало известно, что на войне в Украине погиб бурят-чемпион мира по танковому биатлону.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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