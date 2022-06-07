Министерство спорта опубликовало приказ №1587, согласно которому в Украине разрешили проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

Согласно приказу, соревнования можно проводить "в отдельных местностях" с соблюдением мер безопасности, предусмотренных военным положением.

К слову, приказ о проведении спортивных мероприятий в Украине (но еще без номера), 31 мая публиковал нардеп Жан Беленюк.

Напомним, 15-летняя украинская гимнастка отказалась выходить на пьедестал с российскими спортсменами.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.