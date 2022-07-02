В субботу, 2 июля, спасатели ликвидировали пожар спортивной базы, возникший в результате вражеского обстрела в поселке городского типа Первомайское, что в Николаевской области.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

"2 июля в результате попадания боеприпасов и обломков от них возник пожар спортивной базы Дома культуры в пгт Первомайское Николаевского района. Об этом спасателей известили в 10:17.

Ликвидировали пожар на площади 100 кв.м в 13:03 ", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Отмечается, что "здание спасено от полного уничтожения. Одновременно с этим объектом в данном населенном пункте загорелась сухая трава, мусор и хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожарные потушили ее на площади 80 кв.м. Причина возникновения та же - попадание боеприпасов и обломков от них".

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Ранее "Страна" писала, что в субботу вечером, 2 июля, в Павлограде Днепропетровской области произошел масштабный пожар на промышленном предприятии. Спасатели боролись с огнем два часа.

Также мы рассказывали, что в Сергеевке под Одессой завершили спасательные работы.