Над столичной Софиевской Борщаговкой поднялся столб густого дыма. Местные паблики публикуют видео и фото пожара.

Ракетных ударов по Киеву не было, так что причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что вчера в Киевской области после удара молнии взорвался заминированный мост. Один человек погиб, двое получили ранения.

А на днях на севере Киева вспыхнул масштабный пожар. Горело двухэтажное здание СТО на Троещине.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".