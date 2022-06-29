В селе Демидов Киевской области из-за удара молнии разрушился мост через реку Ирпень. Стали известны подробности этого происшествия.

Их рассказали в своем Фейбсуке глава Дымерской объединенной территориальной общины Киевской области Владимир Подкурганный, а также один из киевских пабликов в Телеграм.

Как написано в паблике, молния ударила по мине, закрепленной на опоре моста, и она сдетонировала. В этот момент по мосту двигался автомобиль с пассажирами, который получил повреждения. В связи с этим в селе Демидов движение транспорта сейчас невозможно.

Позже Киевская ОВА сообщила, что один человек погиб и двое были ранены в результате взрыва моста через реку Ирпень.

Ранее в Демидове Киевской области ВСУ подорвали там дамбу, чтобы остановить наступление российских войск, после чего оказались подтопленными более 50 домов.

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