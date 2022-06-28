В среду днем, 29 июня, по всей Украине, кроме западных и восточных областей, ожидаются сильные грозы. А в северных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Об этом в своем Facebook пишет пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме этого, завтра и послезавтра, 29-30 июня, в южных, западных, Винницкой, и в большинстве северных, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в Украине была очень жаркая и преимущественно сухая погода. Воздух сегодня местами разогревался до +33.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко рассказала, что сильная жара в Украине продлится еще два дня. А в четверг, 30 июня, она ослабнет. Однако в западные области страны похолодание придет позже - только с субботы 2 июля. Большую часть суток 29 июня ожидается сухая погода, уже вечером кратковременные дожди и грозы пройдут в северных областях Украины и кое-где в центральной части. В Киеве среда обещает жару до +30...+33 градусов.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается 35-градусная жара. Людям советуют не быть много на солнце. Освежающих жару дождей в ближайшие дни вряд ли предвидится.