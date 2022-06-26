Украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что начало недели в стране ознаменуется повышенной температурой воздуха. Об этом она написала у себя в Facebook.

"В середине дня температура воздуха повысится до +28 +32 градусов. Ветер восточный, умеренный, на Юге и юго-востоке может быть временами сильным. Дождей завтра будет очень мало: пройдут в Приазовье, Крыму и днем местами локальные - в западных областях", - рассказала она.

Похожая ситуация, согласно прогнозу Диденко, будет и в столице Украины.

"Для Киева понедельник, да и практически всю новую неделю, обещает жаркую погоду. Дождей завтра, 27-го июня, в столице не будет. На жару не стоит сетовать, потому что в такое летнее время, как сейчас, она гостит в Украине уже климатическую вечность", - уточнила она.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на июнь в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве.

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