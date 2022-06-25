Жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье, 26 июня, погода будет сдержанной, в течение дня ожидается +25...+30 градусов тепла. А с понедельника столбики термометров могут подниматься до +28...+35 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Завтра кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных областях Украины, в западной части, кроме Волынской и Ровенской областей, и в Донецкой области.

В южной части Украины дожди более вероятны в ночное время, днем ​​осадки прекратятся.

На Черниговщине и Сумщине - преимущественно без осадков, в Житомирской и Киевской областях - местами дождь, гроза.

Ветер завтра в Украине предполагается восточным, северо-восточным, умеренным, в восточных и юго-восточных областях возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

В Киеве воскресенье будет жарким, до +29 градусов тепла.

"Завтра в Киеве будет много солнца, однако южная влажность может забросить в несколько столичных районов кратковременный дождь с грозой", - пишет синоптик.

В начале следующей недели температура постепенно поднимется до +30...+35 градусов тепла.

Карта на вторник, 28 июня. Фото: Наталья Диденко

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