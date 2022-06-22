Министерство здравоохранения Украины продолжает развенчивать мифы о домедицинской помощи и публикует инфографику с основными ошибками, которые люди допускают при оказании помощи человеку, который потерял сознание, захлебнулся в воде или пострадал от удара молнии.

Миф №1. Вытащив человека, который захлебнулся в водоеме, наклонить его через колено или поднять ноги вверх, чтобы вытекла вода, попавшая в дыхательные пути.

Правда: Такие действия только отнимают драгоценное время и неуместны. Главное - как можно скорее проверить, находится ли человек в сознании или дышит, обеспечить проходимость дыхательных путей, переразогнув голову.

Если дыхание отсутствует, то сделать 5 спасательных вдохов. Если человек после этого не начал дышать, начать нажатие на грудную клетку и как можно скорее вызвать скорую помощь.

Миф №2. Не подходить к человеку, которого ударила молния, – это опасно.

Правда: Опасно подходить к человеку, которого ударило электрическим током, действие которого продолжается. После удара молнией разряд идет в землю, и пострадавший не создает опасности для окружения.

Что делать. Подойдите к пострадавшему, оцените, находится ли человек в сознании или дышит. Если без сознания и дышит, то переверните его в стабильное боковое положение.

Если без сознания и не дышит - приступите к реанимационным мероприятиям, предварительно вызвав бригаду экстренной медицинской помощи.

Миф №3. При обмороке человеку поможет только нашатырь.

Правда: На сегодняшний день в домедицинской помощи вообще не применяют нашатырный спирт из-за неправильного его использования.

Нашатырь раздражает дыхательный центр, стимулируя человека сделать вдох. Если неправильно применять нашатырь: например, человеку, длительно не приходящему в сознание, некоторые начинают подносить к носу интенсивно смоченную нашатырем вату. В этом случае чрезмерное повторное раздражение дыхательного центра может спровоцировать остановку дыхания.

Не используйте нашатырь, если человек находится без сознания!

Если пострадавший дышит, переверните его в стабильное боковое положение, вызовите скорую помощь, периодически проверяя наличие дыхания и сознания. Если человек не дышит, начните базовые реанимационные мероприятия.

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