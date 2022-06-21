Не надо стучать по спине, если человек подавился. Соответствующий миф о домедицинской помощи развенчали специалисты МОЗ у себя в Facebook.

Минздрав опубликовал информацию об основных ошибках, которые допускаются при оказании домедицинской помощи в случае удавления посторонними предметами или едой, а также о том, что делать во время судорог.

"Помните: в условиях полномасштабной войны очень принципиально уметь верно оказывать медицинскую помощь. Временная и ответная реакция является решающей для спасения человека", - пишут врачи.

Миф: Если человек поперхнулся едой, то надо изо всех сил стучать по спине.

Правда: В случае частичного удавления, когда человек еще кашляет, может говорить или имеет свистящее дыхание, надо провоцировать кашель. Кашель – это сильный защитный рефлекс, который поможет освободиться от лишнего.

Если же вы будете стучать между лопатками подавившемуся человеку, который находится в вертикальном положении, то постороннее тело опустится еще ниже. Там дыхательные пути еще более узкие и это наоборот будет способствовать полному удавлению человека.

Миф: Если ребенок подавился, достаточно опустить его головой вниз, ногами вверх и трясти, пока посторонний предмет не выйдет.

Правда: Это небезопасно, особенно для маленького ребенка. Такие действия могут привести к серьезным травмам в шейном отделе позвоночника и даже к инвалидности.

При полном удавлении необходимо наклонить ребенка вперед и делать скользящие удары между лопатками. Если это не помогло, нажимайте кулаком в участке выше пупка - так называемые абдоминальные толчки (для младенцев это заменяется на нажимы на грудную клетку, как при косвенном массаже сердца).

Этот навык должен быть отработан до автоматизма на тренингах.

Миф: Во время судорог необходимо держать язык больного пальцами или металлическим предметом, иначе он рискует подавиться собственным языком.

Правда: это только может навредить: больной рискует остаться с выбитыми зубами, а спасатель с травмированными (прокушенными) пальцами.

Не нужно разводить челюсти человеку, у которого судороги, и держать ему язык никакими предметами или пальцами.

Главное — предотвратить травмы человека. То есть подложить что-нибудь мягкое под голову, отодвинуть от человека острые и другие опасные предметы. Важно поддерживать человека в безопасном положении, пока судороги не пройдут.

Если после судорог человек находится в сознании и будет лежать лицом вверх, то действительно есть опасность западания языка и нарушение проходимости дыхательных путей. В это время необходимо перевернуть человека в так называемое стабильное боковое положение для обеспечения проходимости дыхательных путей и предупреждения аспирации рвотными массами (попадания их в дыхательные пути).

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